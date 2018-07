Ilja Nestorovski è in uscita da Palermo. Nonostante una stagione altalenante, conclusa con 13 gol, il macedone ha attirato le attenzioni dell’Atalanta che vorrebbe un altro colpo in attacco dopo l’arrivo di Duvan Zapata dalla Sampdoria e la possibile cessione di Andrea Petagna alla Spal.

MERCATO PALERMO: SETTE COLPI IN ARRIVO?

Oggi, Rino Foschi sarà a Bergamo per discutere con l’Atalanta degli arrivi di Haas e Pessina. Sarà, ovviamente, anche l’occasione per parlare della possibile cessione di Nestorovski. Il Palermo però detta le condizioni: se arriverà un’offerta concreta e ritenuta idonea, allora il giocatore potrà partire. Viceversa, Nestorovski potrebbe restare in Sicilia.

Una cessione del macedone, potrebbe spingere il Palermo ad intavolare una trattativa con il Perugia per Samuel Di Carmine, vecchio pallino rosanero sul quale vige l’interesse dell’Hellas Verona. Oggi, intanto, potrebbe arrivare in ritiro il patron Zamparini: “Potrei fare una sorpresa, deciderò all’ultimo”.

ZAMPARINI SUL CASO PARMA: “POCA FIDUCIA NELLA GIUSTIZIA”

Tra le colonne del Corriere dello Sport è, inoltre, ampiamente discusso il caso Parma con le richieste della Procura, il punto di vista della difesa e la reazione del presidente Zamparini. Infine, ad opera di Salvatore Geraci, l’intervista a Foschi dal ritiro di Sappada.

LEGGI ANCHE:

GDS – PALERMO IN ATTESA. SENTENZA NEL WEEK-END?