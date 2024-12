Cesena, il capocannoniere Shpendi prolunga fino al 2028 / UFFICIALE

Il Cesena blinda il suo gioiello: Cristian Shpendi ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028. L’attuale capocannoniere della Serie B sta trascinando il club romagnolo al momento quinto in classifica.

L’albanese è stato inoltre uno dei protagonisti principi della promozione dalla Serie C alla Serie B: in 32 presenze ha segnato infatti 20 gol nella passata stagione. Il suo bottino totale col Cesena è di 35 gol in 80 presenze.

IL COMUNICATO

Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con l’attaccante Cristian Shpendi fino al 30 giugno 2028. Arrivato nel Settore Giovanile bianconero nell’estate del 2019, l’attaccante classe 2003 gioca inizialmente tra le fila delle formazioni Under 17 e Primavera, per poi esordire in prima squadra all’inizio della stagione 2021/2022.





Tra i protagonisti della vittoria del Campionato di Serie C 2023/2024, con la maglia del Cesena FC fino ad oggi ha messo a segno 35 gol in 80 presenze complessive. Tutta la famiglia del Cesena FC augura a Cristian le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero.