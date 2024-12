Palermo, Gomes è il miglior giocatore del mese di novembre

Il Palermo ha annunciato il giocatore del mese di novembre: si tratta di Claudio Gomes, centrocampista che ultimamente ha perso il posto da titolare ma che è sempre stato tra i meno peggio di un mese comunque senza vittorie.

A novembre il Palermo ha giocato con Cittadella, Frosinone e Sampdoria, collezionando appena 2 punti: in queste tre partite Gomes ha giocato da titolare nelle prime due, per poi neanche subentrare contro i blucerchiati. Il voto dei tifosi è andato comunque verso quella direzione dato che in queste partite nessun calciatore rosa si è fatto particolarmente notare.

E magari in molti hanno impressi gli ultimi 10 minuti giocati da Gomes nel match contro lo Spezia (che però era già a dicembre): un ingresso all’85’ che ha deliziato per la sua voglia e caparbietà.