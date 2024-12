“Il Sassuolo ha 4-5 calciatori da Serie A. Inutile girarci intorno, giocano un campionato a parte – ha ammesso -. Io poi dico attenzione al Palermo. Il Bari non lo vedo competitivo ai livelli delle squadre appena citate. Ma sono certo che i play-off si faranno. La Salernitana fin qui è stata quella che mi ha deluso di più. Penso però che si riprenderanno“.

Poi Bisoli si è anche espresso sul suo futuro, su una possibile chiamata per tornare ad allenare: “Per indole guardo sempre avanti. Sono già pronto a buttarmi nella mischia. Nelle ultime settimane ho ricevuto alcune chiamate esplorative, sia dalla Serie B che dalla Serie C. Per me non conta la categoria, conta il progetto”.

