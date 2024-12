Palermo: Saric, Ranocchia e Pierozzi incontrano i tifosi all’Old Wild West

Il Palermo incontra i tifosi: una delegazione di calciatori rosanero composta da Dario Saric, Filippo Ranocchia ed Edoardo Pierozzi sono stati all’Old Wild West del centro commerciale Conca d’Oro per firmare autografi e fare foto con i tifosi.

Lunghe file all’esterno del ristorante partner del Palermo: i tre calciatori hanno vestito il maglione natalizio del club rosa, firmato autografi su cartoline, maglie e beni personali.

Per l’occasione all’intero del ristorante è stata messa su una zona dedicata con tanto di loghi di Palermo e Old Wild West accanto su sfondo bianco, in più un manichino con la maglia del Palermo.