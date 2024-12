Calciomercato, Martorelli: “Il Palermo ha potenziale per intervenire e lo farà”

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, è stato intervistato per Tuttomercatoweb e ha parlato della ormai imminente sessione invernale di calciomercato, con particolare riferimento alle squadre di Serie B.

“Tranne il Sassuolo che per nove undicesimi è rimasto quella dell’anno scorso non andrà sul mercato, credo che tutte proveranno ad intervenire. Pisa e Spezia proveranno a migliorare e colmare qualche lacuna. Poi le altre un po’ attardate come il Palermo e la Cremonese hanno potenzialità per intervenire e lo faranno”, afferma.

Un commento anche sull’allungamento della sessione fino al 3 febbraio: “Non è una scelta che condivido. Se il mercato fosse aperto fino al 15 settembre tante operazioni verrebbero fatte all’ultimo. Allungando il mercato, non lo migliori”.





