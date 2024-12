GdS – “Palermo, imbattibilità esterna quasi da record: Dionisi può eguagliare Tedino”

A Carrara, il Palermo può prolungare la serie positiva in trasferta. L’ultimo k.o. lontano dal “Barbera” risale al 24 agosto, giorno della gara col Pisa persa per 2 – 0; poi sono arrivate tre vittorie e tre pareggi.

Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come era dal 2017/18 che il Palermo non andava così bene nelle gare esterne. A Carrara, i rosanero possono rimanere imbattuti per la settima partita consecutiva, mentre sette anni fa la squadra di Tedino riuscito a non perdere per undici partite di fila.

Contro la Carrarese, inoltre, il Palermo può sfatare un tabù che persiste da 11 anni: è dal 2013 che non vince in Toscana. L’ultima vittoria è stata firmata da Andrea Belotti, 2 – 3 in casa del Siena. Nelle successive trasferte, tra Serie A e B, sono arrivati sei pareggi e sei sconfitte.





LEGGI ANCHE

MERCATO, MARTORELLI: “IL PALERMO HA POTENZIALITÀ PER INTERVENIRE”