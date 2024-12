Repubblica – “Palermo, prima assoluta a Carrara: bivio pericoloso nel nome di Baldini”

Sabato sarà la prima partita del Palermo a Carrara. I rosanero non hanno mai giocato allo stadio dei Marmi, dove per anni è stato protagonista Silvio Baldini, che ha allenato la Carrarese dal 2017 al 2021, per poi sedersi sulla panchina del Palermo e riportare il club in Serie B.

Alessandro Geraci, sulle pagine di Repubblica, ricorda l’addio di Baldini a Palermo, subito dopo la promozione e l’arrivo di City Group. “Parlano di un campionato di transizione, non fa per me. Il Palermo può andare in A già adesso”, disse il tecnico prima delle dimissioni. “Scelgo la dignità, non credono in me”, aveva aggiunto.

“Di Carrarese – Palermo non vuole parlare. Ha altro per la testa, deve rincorrere un nuovo sogno. Quello della promozione col Pescara”, sottolinea Geraci.





