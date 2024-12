Ranocchia: “Continuiamo a pensare alla Serie A. A mio agio nel nuovo ruolo”

Filippo Ranocchia si è preso il Palermo sulle spalle. Alessio Dionisi, nelle ultime due partite, ha schierato il 10 rosanero nella posizione di play e la musica è cambiata dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Anche il centrocampista ne è consapevole e in un’intervista per il Corriere dello Sport afferma che la squadra “ha un’anima da Serie A”.

“L’anno scorso ricoprivo un ruolo diverso, trequartista in un 4-2-3-1 e in quella posizione avevo più possibilità di incidere – dice – . Poi fra infortuni e cambi tecnici, sono tornato a centrocampo ed è un po’ più difficile avere continuità di gol. Ma io continuo a cercarlo e sono convinto che non manca molto”.

Focus sul nuovo ruolo: “Non è la prima volta che gioco da play, già ad Empoli con Andreazzoli agivo lì. Mi trovo a mio agio pur sapendo che così devo dare di più in entrambe le fasi e impegnarmi nel contenimento. Ma visto il trend delle ultime partite della squadra, spero di continuare”.





Sull’obiettivo stagionale, dice: “Noi continuiamo a pensare la stessa cosa di inizio d’anno, cioè che possiamo competere per la A. In questo periodo abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, crediamo nelle nostre capacità. L’importante è stare in alto, faremo i conti a fine anno. Per risalire la classifica serve un filotto di vittorie, ma la B la conosciamo, nessuna partita è scontata, a cominciare da Carrara”.

