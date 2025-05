Cittadella – Brescia, ritarda il calcio d’inizio: la motivazione

IN AGGIORNAMENTO

ORE 18.02 – Nonostante l’annuncio precedente, le squadre non sono ancora tornate in campo.

ORE 17.51 – Lo speaker annuncia che il calcio d’inizio della partita avverrà alle ore 18.





La partita tra Cittadella e Brescia, valida per la 36a giornata del campionato di Serie B, inizierà in ritardo a causa del malore di un tifoso sugli spalti pochi istanti prima della partita, durante un minuto di raccoglimento.

Attimi di apprensione al ‘Tombolato’: tutto era pronto per il calcio d’inizio quando, improvvisamente, sono stati chiamati i soccorsi dalla tribuna Est per prestare aiuto a un tifoso colto da malore.

Le squadre si sono subito avvicinate per offrire supporto, per poi rientrare negli spogliatoi in attesa di aggiornamenti., I giocatori sono tornati in campo per alcuni minuti per poi rientrare dentro, nell’attesa che l’elicottero abbandoni lo stadio.

Il tifoso sugli spalti sarebbe stato colto da arresto cardiaco e rianimato dagli operatori di competenza. Nel frattempo, è arrivato anche l’elicottero a prestare soccorso.