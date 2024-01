Cittadella – Palermo, le formazioni ufficiali

Tante conferme per Eugenio Corini. Il Palermo torna in campo con (quasi) la stessa formazione che ha battuto la Cremonese nell’ultima gara del 2023. Una sola novità, c’è Stulac e non Gomes a centrocampo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI (calcio d’inizio ore 14)

CITTADELLA (4-3-1-2): 36 Kastrati; 2 Salvi, 26 Pavan, 30 Negro, 24 Carissoni; 16 Vita, 23 Branca (cap.), 20 Carriero; 10 Cassano; 7 Pandolfi, 11 Pittarello.

A disposizione: 77 Maniero, 4 Angeli, 5 Mastrantonio, 9 Magrassi, 15 Frate, 17 Kornvig, 18 Tessiore, 27 Danzi, 28 Rizza, 32 Maistrello, 92 Baldini, 98 Giraudo.

Allenatore: Gorini.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 2 Graves, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 Henderson, 6 Stulac, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 13 Kanuric, 4 Gomes, 5 Lucioni, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju.

Allenatore: Corini (oggi in panchina Lanna).

Arbitro: Massimi (Termoli).

Assistenti: Severino (Campobasso) – Luciani (Milano).

Quarto Ufficiale: Calzavara (Varese).

VAR: Maggioni (Lecco).

AVAR: Muto (Torre Annunziata).

LEGGI ANCHE

SERIE B, LE PARTITE DELLA 20a GIORNATA