Palermo, il 2024 inizia male: rosa sconfitti 2-0 a Cittadella

Inizia male il 2024 del Palermo. Sconfitta al Tombolato contro il Cittadella, che grazie ai gol di Pandolfi e Vita vola ancora più in alto. Per la squadra di Corini, assente per squalifica, è invece uno stop pesante, sia per la prestazione (convincente solo in brevissimi tratti di gara) che per la classifica: i rosa sono settimi e le squadra davanti si allontanano.

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

50′ s.t. – FINISCE LA PARTITA

49′ s.t. – Ammonito Branca.

48′ s.t. – Occasione per Maistrello, che stoppa e tira al volo, ma Pigliacelli respinge. L’arbitro ha comunque segnalato fuorigioco.

45′ s.t. – Cinque minuti di recupero.

44′ s.t. – Totale gestione del pallone per il Cittadella.

39′ s.t. – Colpo di testa di Segre su corner, ma la palla termina alta.

37′ s.t. – Doppio cambio Cittadella: dentro Magrassi e Tessiore; fuori Pittarello e Cassano.

35′ s.t. – GOL DEL CITTADELLA. Raddoppia Vita, che sfrutta un altro assist di Pittarello, bravo a smarcarsi da Nedelcearu e crossare basso. Ma prima era stato bravo tutto il Cittadella, che con scambi veloci non aveva fatto vedere palla al Palermo.

32′ s.t. – Triplo cambio per il Palermo: dentro Mancuso, Soleri e Aurelio; fuori Di Francesco, Brunori e Lund.

31′ s.t. – Dopo tanti minuti, il Palermo ha una chance: tiro a giro da fuori di Brunori, che viene deviato e per poco non centra la porta.

28′ s.t. – Doppio cambio Cittadella: fuori Carriero e Negro; dentro Kornvig e Frare.

20′ s.t. – Cambio nel Cittadella: fuori Pandolfi e dentro Maistrello.

17′ s.t. – Il Cittadella gestisce un po’ di più il pallone, mentre il Palermo fatica a ripartire.

12′ s.t. – Doppio cambio per il Palermo: fuori Insigne e Henderson; dentro Di Mariano e Gomes.

10′ s.t. – Azione di Pittarello in area, saltando alcuni difensori: l’attaccante viene murato proprio sul tiro.

9′ s.t. – Palo casuale di Pittarello, che da posizione defilata crossa in mezzo e centra il legno.

7′ s.t. – Buona punizione di Cassano dalla trequarti: la palla viene toccata da diversi giocatori in area ma finisce lenta fra le braccia di Pigliacelli.

5′ s.t. – ESPULSO STULAC. Doppio giallo per il centrocampista, che perde palla e stende Vita in scivolata per provare a recuperare il possesso. Palermo in 10 e sotto di un gol.

2′ s.t. – Subito occasione in ripartenza per Brunori, che calcia col sinistro da buona posizione ma Kastrati è bravo a respingere.

ORE 15.03 – INIZIA IL SECONDO TEMPO

46′ p.t. – FINE PRIMO TEMPO. Il Palermo parte bene a Cittadella, giocando la prima metà del primo tempo con qualità e brillantezza, ma poi esce dal campo e lascia il gioco agli avversari. Il Cittadella, comunque, non crea granché, ma riesce a sbloccare la partita con Pandolfi (ancora lui), sfruttando l’errore di Ceccaroni su Pittarello.

45′ p.t. – Un minuto di recupero

43′ p.t. – Si sporca la partita e il ritmo si abbassa: momento abbastanza noioso di gara.

36′ p.t. – Di Francesco non sfrutta un buon lancio di Stulac, non provando l’aggancio col pallone e permettendo a Kastrati di intervenire.

34′ p.t. – Occasione improvvisa per il Palermo: Henderson stoppa alla grande un pallone vagante e prova a incrociarla da fuori area, ma non inquadra la porta.

30′ p.t. – Brutto momento per il Palermo: il Cittadella arriva con facilità in area ma non riesce a concludere.

26′ p.t. – GOL DEL CITTADELLA. Pandolfi sblocca la gara con un tap-in in area, dopo il cross di Pittarello che ha beffato Ceccaroni aggirandolo dopo la rimessa laterale.

21′ p.t. – Buona azione del Palermo (grande uscita dalla difesa di Ceccaroni) e Segre ha un’ottima occasione per tirare con spazio dal limite dell’area: il tiro però è ‘strozzato’ e quindi debole.

19′ p.t. – Tiro forte da fuori area di Carriero: respinge in tuffo Pigliacelli.

18′ p.t. – Potenziale occasione per il Palermo, con Brunori che però non stoppa il lancio di Insigne. L’attaccante rosa si sarebbe ritrovato solo davanti al portiere avversario, anche se andava rivista la posizione di partenza.

16′ p.t. – Il Cittadella pressa alto e il Palermo, quando riesce a verticalizzare, riesce a trovare tanto spazio davanti. I rosa stanno cercando di coinvolgere Stulac, che è marcato a uomo da Cassano.

13′ p.t. – Cresce il Cittadella, che guadagna metri e cerca di sfondare sulle fasce. Pittarello ci prova anche in rovesciata, ma la palla termina a lato.

9′ p.t. – Primo squillo del Cittadella, col tiro da molto lontano di Pandolfi. Pigliacelli para in due tempi.

8′ p.t. – Brunori sfiora l’eurogol con un pallonetto di sinistro, tirando di spalle dopo essersi girato in area di rigore. La palla finisce alta non di molto, scheggiando la traversa: sarebbe stato un gol pazzesco.

6′ p.t. – Altra buona azione del Palermo, con una buona palla in profondità di Henderson per Brunori, che prova a mettere una palla bassa sul secondo palo, ma non ci arriva nessun compagno.

3′ p.t. – Da corner la colpisce Segre, che angola bene il tiro di testa ma non dà forza.

2′ p.t. – Palermo vicino al gol: buona sgasata di Di Francesco sulla sinistra, cross teso e basso e per poco non ci arriva Brunori.

1′ p.t. – A centrocampo è Henderson a giocare più in alto: lo scozzese guarda praticamente a uomo il regista avversario Branca.

ORE 14.02 – INIZIA LA PARTITA. Primo possesso per il Cittadella, che attacca da sinistra verso destra.

ORE 13.58 – Entrano in campo le squadre: Cittadella col completino granata; Palermo con quello bianco (e striscia azzurra sulla maglietta).

ORE 13.50 – Cittadella e Palermo stanno rientrando negli spogliatoi. Fra poco l’ingresso in campo per il fischio d’inizio.

ORE 13.30 – Squadre in campo per il riscaldamento. Mezz’ora al calcio d’inizio.

ORE 13.15 – I giocatori cominciano ad entrare in campo. A breve l’inizio del riscaldamento.

Si torna in campo. È la prima partita del 2024 per il Cittadella e il Palermo, che si sfidano in un match importante in zona playoff, dato che le due squadre sono distanti soltanto un punto. Calcio d’inizio ore 14.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CITTADELLA (4-3-1-2): 36 Kastrati; 2 Salvi, 26 Pavan, 30 Negro, 24 Carissoni; 16 Vita, 23 Branca (cap.), 20 Carriero; 10 Cassano; 7 Pandolfi, 11 Pittarello.

A disposizione: 77 Maniero, 4 Angeli, 5 Mastrantonio, 9 Magrassi, 15 Frate, 17 Kornvig, 18 Tessiore, 27 Danzi, 28 Rizza, 32 Maistrello, 92 Baldini, 98 Giraudo.

Allenatore: Gorini.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 2 Graves, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund; 53 Henderson, 6 Stulac, 8 Segre; 11 Insigne, 9 Brunori (cap.), 17 Di Francesco.

A disposizione: 12 Nespola, 13 Kanuric, 4 Gomes, 5 Lucioni, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 30 Valente, 31 Aurelio, 37 Mateju.

Allenatore: Corini (oggi in panchina Lanna).

Arbitro: Massimi (Termoli).

Assistenti: Severino (Campobasso) – Luciani (Milano).

Quarto Ufficiale: Calzavara (Varese).

VAR: Maggioni (Lecco).

AVAR: Muto (Torre Annunziata).

LEGGI ANCHE

LA CLASSIFICA DI SERIE B

TUTTE LE NEWS SUL MERCATO DEL PALERMO