Primavera, il Palermo cade in casa: l’Entella vince 0 – 2

Il Palermo Primavera cade in casa (appena la seconda volta nella gestione Di Benedetto): i rosanero hanno perso la 14a giornata di Primavera 2 per mano della Virtus Entella. I ragazzi di Stefano Di Benedetto al momento non sono più in zona playoff, superati dalla Ternana al quinto posto.

Il Palermo è caduto per mano di Tiana, numero 10 dei liguri, autore di una doppietta con il primo gol che ha indirizzato la partita all’11’ del primo tempo. Il gol che l’ha chiusa è invece arrivato all’80’.

Il Palermo chiuderà il girone di ritorno in trasferta e affronterà una delle partite più difficili, se non la più difficile: i rosa giocheranno in casa del Cesena capolista.

