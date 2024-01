La maglia del Palermo è la più bella: vinta la challenge della Serie B / FOTO

La maglia del Palermo è la più bella della Serie B. Da giorni i tifosi votano sui social la challenge della Serie B, giunta alla terza edizione, e per il secondo anno di fila è il rosanero a spuntarla.

La maglia del Palermo è stata preferita in finale a quelle di Sampdoria e Bari. Sono stati 323.496 i voti totali in tutta la challenge e quella rosanero è stata scelta come più bella di tutta la Serie B.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega B (@legab)

LEGGI ANCHE

SERIE B, LE PARTITE DELLA 20a GIORNATA