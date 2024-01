Palermo, niente sconti per Marconi: respinto il ricorso e confermata la squalifica

Niente passi indietro del Giudice Sportivo riguardo Ivan Marconi del Palermo. Il club di viale del Fante aveva effettuato un ricorso a causa delle tre giornate di squalifica imposte al difensore che salterà Cremonese, Cittadella e Modena.

Invece è arrivato il “no”. La decisione è stata pubblicata sul sito ufficiale della Figc che ha respinto “il reclamo in epigrafe” dopo un’udienza tenutasi il 12 gennaio in videoconferenza.

Marconi era stato espulso a Como e punito con tre giornate “per comportamento scorretto” a causa del pugno rifilato allo stomaco a Curto quando la palla non era nelle vicinanze.

Il dispositivo

“Nell’udienza fissata il 12 gennaio 2024, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0151/CSA/2023-2024, proposto dalla società Palermo F.C. S.p.A. in data 29.12.2023 avverso la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara inflitta al calciatore Ivan Marconi in relazione alla gara Como/Palermo del 23.12.2023; uditi gli Avv.ti Giuseppe Mandalà e Giuseppina Simonelli per la reclamante; ha pronunciato il seguente: “Respinge il reclamo in epigrafe“.