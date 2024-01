Colpaccio nerazzurro, arriva dal Belgio per 8 milioni | Scovato il ‘nuovo Muriel’

In Lombardia approda l’attaccante che tutti i tifosi aspettavano da tempo. Con questo colpo, l’allenatore porterà a casa importanti trofei.

L’Inter di Simone Inzaghi, in questa prima parte di campionato, la si può considerare come la forza dominatrice della Serie A. Al momento, infatti, i colpi di mercato messi in atto da Piero Ausilio e Beppe Marotta stanno dando ragione e fruttando tanti bonus sia in campionato che in Champions League.

Giocatori del calibro di Marcus Thuram, Davide Frattesi, Benjamin Pavard e Yann Sommer, giusto per nominarne alcuni, stanno evidenziando quanto siano indispensabili per l’allenatore piacentino nonostante giocatori come l’ex centrocampista del Sassuolo non vengano schierati tra i titolari dal primo minuto.

Tutti i coesi nel portare avanti quello che si rivela essere l’obiettivo principale ovvero vincere lo Scudetto e provare a replicare la cavalcata in Champions League come avvenuto nell’anno precedente in cui si sono dovuti fermare solo dinanzi alla forza dirompente del Manchester City di Pep Guardiola.

Il tecnico nerazzurro, sa bene che ormai, bisogna essere pronti ad ogni evenienza affinché la rosa sia sempre ricca di giocatori di grande livello. Non è da escludere, infatti, che proprio l’Inter possa muoversi sul mercato in entrata anche in questa parte di calciomercato invernale che potrebbe regalare dei colpi importanti alla tifoseria.

Dall’Inter all’Atalanta

Nei giorni scorsi si è parlato incessantemente di un interesse importante nei confronti di Piotr Zieliński del Napoli che ha un contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno 2024. Gli azzurri, potrebbero quindi perdere il giocatore a parametro zero o comunque, se Marotta volesse portarlo fin da subito a Milano potrebbe offrire un costo contenuto per il cartellino del talento polacco.

Spostandoci di qualche chilometro, a Bergamo, la situazione sembra essere leggermente diversa. Stiamo parlando dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini che, in questa nuova annata sta faticando a restare sugli alti livelli a cui ci ha abituato nelle scorse annate. Momenti di defaillance alternati a grandi giocate e prestazioni importanti hanno fatto emergere nella società il sentore di dover correre ai ripari.

Christopher Bonsu pronto per Bergamo?

L’obiettivo è quello di rinforzare la squadra con talenti di alto livello. Basti pensare che la squadra orobica, ad oggi, conta dei giocatori davvero straordinari che sono attenzionati da mezza Europa. Fra questi sarebbe il caso di parlare di Teun Koopmeiners che sarebbe entrato anche nel mirino di alcune squadre di Serie A come Napoli e Juventus.

Ora, però, preme dire che la Dea è pronta a sostituire Luis Muriel che nel prossimo mese di giugno lascerà la squadra, molto probabilmente, a parametro zero. Il profilo più adatto sarebbe quello di Christopher Bonsu. Classe 2004, il centravanti del Genk è sicuramente un centravanti interessante che potrebbe essere il degno erede del colombiano.