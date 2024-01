Colpo di scena Pogba, stretta di mano con il ‘nuovo’ capitano | Il campione del mondo torna a sorridere

Clamoroso Pogba, la notizia sconvolge i tifosi: ha già stretto la mano del capitano. Accoglienza da sogno per il campione del mondo

La stagione di Paul Pogba è iniziata nel peggiore dei modi. La sospensione per il presunto caso di doping ha stroncato la possibile rinascita del centrocampista francese, che spero in un giudizio clemente per poter ritornare al più presto a calcare i terreni di gioco. Da quando è tornato alla Juventus non ha mai avuto continuità e in questo modo è praticamente impossibile trovarla.

Prima l’infortunio, poi quest’altro problema di non poco conto, fatto sta che per Pogba non si tratta di una fase positiva. Voleva tornare a fare la differenza in una squadra a cui ha dato tanto nella sua prima esperienza e che ha rivoluto fortemente dopo gli anni trascorsi al Manchester United.

Attualmente è lontano da Torino è aspetta fiducioso il responso, anche se secondo le indiscrezioni dovrebbe essere almeno di due anni. Laddove dovesse essere confermata questa ipotesi la Juventus avrebbe tutto il diritto di optare per l’interruzione del rapporto contrattuale e lavorativo.

Nei prossimi mesi se ne saprà di più e fino ad allora per il numero 10 bianconero non avrà alcuna possibilità di potersi mettere in mostra. Nel frattempo però il centrocampista campione del mondo con la Francia nel 2018 si è lasciato andare ad un’esperienza che ha sicuramente alimentato grandi curiosità.

Pogba nel ritiro della Guinea: il retroscena

Infatti, ha deciso di far visita alla nazionale guineana che si sta preparando per la Coppa d’Africa che si svolgerà in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024. Di primo impatto questo saluto è apparso decisamente strano e magari si è pensato che potesse avere anche qualche intreccio di mercato.

In realtà, si tratta di un legame particolare che il giocatore ha con la Guinea visto che i suoi fratelli in passato hanno rappresentato la selezione africana in svariate occasioni. Dunque, ecco svelato il motivo. Non c’è nulla di eclatante quindi. Semplicemente un modo per incoraggiare la squadra in vista della rassegna continentale.

Pogba e la stretta di mano con Naby Keita

In questa particolare circostanza Pogba ha incontrato Naby Keita ex centrocampista del Liverpool attualmente in forza al Werder Brema. Vedendoli insieme in tanti hanno pensato che magari Pogba stesse strizzando l’occhio alla Bundesliga. Almeno ufficialmente non è così, per ora tutto tace in tal senso.

Quando sarà emesso il verdetto riguardante la sua situazione di potrà capire di più, anche perché qualora la sanzione dovesse essere di 4 anni (si tratta della possibilità più estrema), allora la carriera di Pogba potrebbe concludersi anzitempo visto che il giocatore va per i 31 anni che compirà il prossimo 15 marzo.