Come vedere Palermo – Bari su LaB Channel: info e prezzi

Gli appassionati di calcio hanno una nuova opzione per seguire la Serie B: LaB Channel, disponibile su Prime Video. Questo nuovo canale trasmetterà tutti i match delle squadre del campionato cadetto, offrendo agli utenti un’alternativa concreta e di qualità per seguire le proprie squadre del cuore oltre a Dazn, finora principale piattaforma dedicata.

L’accordo tra la Lega Serie B e Amazon segna un’importante evoluzione nell’offerta sportiva di Prime Video, che punta a consolidarsi come piattaforma di riferimento per contenuti premium. Con questa mossa, Prime Video amplia la propria copertura di eventi sportivi live, rispondendo alla crescente domanda di esperienze di visione sempre più coinvolgenti e accessibili per gli appassionati.

INFO PALERMO – BARI SU LAB CHANNEL

La partita, oltre che su Dazn, si potrà seguire su LaB Channel, il canale della Serie B visibile su Amazon Prime Video.





Come abbonarsi a LaBChannel? Gli abbonati a Prime Video possono attivare un’offerta speciale per un nuovo canale a 4,99 euro per i primi tre mesi, con un costo successivo di 9,99 euro. I non iscritti pagheranno subito la tariffa piena. Per abbonarsi, basta accedere alla sezione “Iscrizioni” sulla homepage di Prime Video, selezionare il canale desiderato e cliccare su “Iscriviti subito”, completando poi il pagamento con i dati richiesti.