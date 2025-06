Concerto Radio Italia a Palermo: dove vederlo in tv e streaming, canale, orario

Dopo il grande successo registrato lo scorso maggio a Milano, in Piazza Duomo, Radio Italia Live – Il concerto torna anche a Palermo: l’attesissimo evento si terrà al Foro Italico venerdì 30 giugno alle 20.40.

Sul palco si esibiranno tante delle voci più amate in Italia: Annalisa, Blanco, Francesco Gabbani, Gaia, Negramaro, Noemi, Raf, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Tananai e The Kolors.

A condurre l’evento saranno: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. Sarà un appuntamento imperdibile, ricco di emozioni e grande musica.





DOVE VEDERE IL CONCERTO IN TV E STREAMING

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia TV, Sky Uno, NOW e TV8, e in streaming su radioitalia.it, le app ufficiali Radio Italia e gli smart speaker Amazon Echo a partire dalle 20.40. L’evento vivrà anche online grazie a contenuti esclusivi su Facebook, Instagram e TikTok con l’hashtag ufficiale #rilive.