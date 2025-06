Le nuove maglie del Palermo stasera al concerto: scende in campo il capitano Brunori

Le nuove maglie del Palermo saranno presentate in un contesto di grande visibilità: il concerto di Radio Italia, evento di rilievo nazionale. Il club rosanero ha scelto una vetrina di alto profilo per svelare i nuovi kit, puntando su un’occasione capace di coniugare sport e intrattenimento. Il concerto, in programma al Foro Italico, richiamerà circa 100mila spettatori.

La presentazione ufficiale avverrà prima dell’inizio dello show, quando il prato sarà già gremito. L’ingresso del pubblico è previsto entro le 18.30, garantendo una platea imponente al momento del lancio delle nuove divise.

I volti simbolo della serata

A rappresentare il Palermo durante la presentazione delle nuove maglie ci sarà sicuramente il capitano Matteo Brunori, simbolo indiscusso del progetto rosanero e volto ormai identificativo della squadra. È inoltre probabile la presenza del nuovo allenatore, Filippo Inzaghi, che potrebbe concludere la sua tre giorni in città con un ulteriore bagno di folla.





Maglie già ‘avvistate’

Nonostante la presentazione ufficiale sia prevista per la serata del concerto, le nuove divise erano già state al centro di anticipazioni e “spoiler” nelle scorse settimane. Un segnale chiaro dell’interesse che circonda queste iniziative del Palermo, anche in termini pubblicitari. Lo sponsor tecnico resta Puma, confermando la continuità del rapporto.

