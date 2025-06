Calciomercato Catania, Castellini verso la Serie B: il Mantova ci prova

Comincia a prendere forma il mercato del Catania. Come annunciato dalla dirigenza durante la conferenza stampa di presentazione, uno dei primi obiettivi sarà snellire l’ampia rosa, attualmente composta da circa 30 giocatori. Tra i principali candidati a lasciare la maglia rossazzurra c’è Alessio Castellini, reduce dall’esperienza in prestito al Pisa.

Secondo quanto riportato da La Casa di C, per il giovane difensore si aprono concrete possibilità di un ritorno in Serie B: su di lui è forte l’interesse del Mantova, che potrebbe accoglierlo nuovamente in prestito. Un’occasione utile per trovare continuità e accumulare minuti preziosi.

Classe 2003, Castellini si è distinto per la sua duttilità. A Catania ha collezionato 109 presenze e 7 gol, venendo spesso impiegato anche come terzino, sia a destra che a sinistra, soprattutto in situazioni d’emergenza. In ogni ruolo ha sempre dato risposte positive. Le prossime ore saranno decisive per definire il futuro del difensore, il cui destino sembra sempre più lontano dalle pendici dell’Etna.





LEGGI ANCHE

LE NUOVE MAGLIE DEL PALERMO AL CONCERTO

CALCIOMERCATO PALERMO, SARIC IN USCITA

CALCIOMERCATO LIVE, LA PUNTATA DEL 26 GIUGNO