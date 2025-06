Stramaccioni: “Pio Esposito mi ricorda il Toni del Palermo di Guidolin”

Parla Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter e oggi opinionista. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha speso parole importanti per Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter che si sta mettendo in mostra al Mondiale per club, dove ha anche segnato il suo primo gol in maglia nerazzurra contro il River Plate.

“Chi mi ricorda Pio? Il primo Luca Toni, quello del Palermo allenato da Guidolin – ha spiegato Stramaccioni –. Per come usa il corpo, per il primo controllo e per quella finta che ama fare e con cui ha segnato al River. Ha un carattere pazzesco”.

Poi ha aggiunto, soffermandosi ancora sull’attaccante: “Se sei forte, devi stare all’Inter. E Pio lo è. Oggi i nerazzurri non hanno un giocatore con le sue caratteristiche: è fisicamente imponente e sa giocare spalle alla porta”.