Calciomercato Serie B, il Padova punta in alto: interesse per il Papu Gomez

Il calciomercato comincia a scaldarsi anche per il Padova. Freschi di promozione in Serie B, i biancoscudati puntano a rafforzare la rosa per renderla il più competitiva possibile. L’obiettivo primario sarà verosimilmente la salvezza, ma i primi nomi accostati alla squadra lasciano intendere che si possa puntare anche a qualcosa di più ambizioso.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Padova avrebbe messo nel mirino il Papu Gómez. L’ex fantasista del Catania – che a febbraio ha compiuto 37 anni – è attualmente fermo a causa della squalifica per doping, che scadrà a ottobre 2025. Tuttavia, nell’ultimo anno si è mantenuto in forma allenandosi con il Renate – club di Serie C – e ritrovando condizione e motivazione in vista del rientro.

Nonostante lo stop, Gómez si sente ancora competitivo e determinato a tornare protagonista. Il Padova fa sul serio: nelle prossime ore potrebbe intensificare i contatti per convincerlo a ripartire proprio dalla Serie B.





