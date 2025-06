Borghi: “Accoglienza di Palermo ad Inzaghi? Certe piazze hanno fame”

Parla Stefano Borghi. Il noto commentatore e opinionista é intervenuto durante la trasmissione “Cronache by Night”, in onda sulla celebre pagina Cronache di Spogliatoio. Tra i vari temi trattati, Borghi si è soffermato sulla calorosa accoglienza riservata a Pippo Inzaghi a Palermo.

“Accoglienza ad Inzaghi? Certe piazze italiane hanno una fame e un capitale umano di passione da portare che mancano – ha detto -. La sua scelta l’ho capita subito, la sua strategia è stata scegliere tra andare in Serie A col rischio di essere esposto ai quattro venti o rimanere in Serie B e avere questo tipo di trasporto e poi restare in A col Palermo. Non dico che sia una scelta giusta ma comprensibile”.

Nel corso della presentazione ai tifosi, andata in scena nel piazzale dello stadio “Barbera”, Pippo Inzaghi ha dichiarato di non aver mai ricevuto un’accoglienza così calorosa in tutta la sua vita. Un concetto che ha ribadito anche nella conferenza stampa di ieri, 26 giugno, confessando di non essere riuscito a dormire per l’emozione suscitata dall’affetto travolgente della gente di Palermo.