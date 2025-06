Athletic Palermo, Ferraro a un passo dalla panchina

L’Athletic Palermo si prepara a vivere la sua prima, storica stagione in Serie D e lo fa gettando le basi per un nuovo ciclo tecnico. Dopo la promozione ottenuta con Filippo Raciti e la vittoria della Supercoppa siciliana, il club sembra intenzionato a voltare pagina affidando la guida tecnica a Emanuele Ferraro. L’ex allenatore del Città di Sant’Agata, classe 1978, sarebbe infatti a un passo dalla panchina nerorosa.

Il nome di Ferraro circola con sempre maggiore insistenza negli ambienti nerorosa e l’annuncio ufficiale da parte della società potrebbe arrivare nei prossimi giorni. La scelta, promossa dalla nuova direzione tecnica affidata a Giorgio Perinetti, sarebbe ricaduta su un profilo esperto, capace di garantire solidità e conoscenza della categoria. Nonostante l’ultima esperienza con il Sant’Agata si sia chiusa con una retrocessione, il lavoro svolto da Ferraro nella fase finale della stagione è stato ritenuto positivo.

Un tecnico d’esperienza per il progetto Serie D

Il possibile arrivo di Ferraro rappresenterebbe un segnale chiaro da parte dell’Athletic Palermo: affidarsi a un tecnico preparato, abituato a lavorare con i giovani ma con alle spalle esperienze importanti anche in contesti difficili. Nel suo passato ci sono panchine come Jonica, Biancavilla, Gelbison e FC Messina, oltre a ruoli di rilievo nei settori giovanili di Cosenza e Salernitana.





Non va dimenticato il suo ruolo da vice allenatore accanto a Giacomo Modica a Messina, che ha arricchito ulteriormente il suo bagaglio tecnico-tattico. Ferraro potrebbe portare equilibrio e pragmatismo, elementi fondamentali per una neopromossa che intende consolidarsi in una categoria complessa come la Serie D. Con l’esperienza di Perinetti in cabina di regia e l’entusiasmo di una piazza in crescita, il progetto dell’Athletic Palermo potrebbe davvero entrare in una nuova fase.

