Modena, colpo tra i pali: arriva Chichizola, sfuma Desplanches / UFFICIALE

Il Modena ha messo a segno un colpo importante tra i pali: è ufficiale l’ingaggio di Leandro Chichizola. Il portiere argentino, classe 1990, ha firmato un contratto biennale e porterà in gialloblu solidità, esperienza e leadership. Cresciuto calcisticamente nel River Plate, dove ha debuttato in prima squadra nel 2011 collezionando 30 presenze, Chichizola vanta oltre 300 apparizioni da professionista tra Argentina, Italia e Spagna.

Dopo l’esperienza in patria, il numero uno sudamericano è approdato allo Spezia nel 2014, diventandone titolare indiscusso in Serie B per tre stagioni, con ben 131 presenze e tre qualificazioni consecutive ai playoff. Un periodo che ne ha consolidato il profilo anche sul piano internazionale, grazie al successivo passaggio nella Liga spagnola con Las Palmas e Getafe, dove ha confermato il proprio valore nella massima serie.

Dal Parma alla rinascita allo Spezia: ora è Modena

Nel 2021 Chichizola è tornato in Italia, vestendo la maglia del Perugia e contribuendo alla qualificazione ai playoff. L’anno successivo è approdato al Parma, risultando decisivo nel raggiungimento della Serie A con la miglior difesa del campionato. Dopo il debutto nella massima serie, è tornato allo Spezia a gennaio, disputando dieci match fondamentali nella rincorsa dei liguri fino alla finale playoff.





L’arrivo dell’argentino sembra aver chiuso definitivamente ogni trattativa per Sebastiano Desplanches. Il giovane portiere, seguito dal Modena e valutato nell’ambito di una possibile operazione con il Palermo per Palumbo, dovrebbe andare a giocare in prestito altrove. I canarini, che inizialmente avevano pensato all’azzurrino come possibile rinforzo, hanno virato su Chichizola.

LEGGI ANCHE

BIFFI: “INZAGHI È LA PERSONA GIUSTA”