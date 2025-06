Palermo, il sindaco di Torretta accoglie Inzaghi: “Facciamo il tifo per voi”

Filippo Inzaghi, nuovo allenatore rosanero, ha ricevuto la visita del sindaco di Torretta, Damiano Scalici, al centro sportivo del Palermo dopo la conferenza stampa di presentazione. Insieme a lui anche il vicesindaco Natale Caruso, l’assessore Enea Maria e l’amico Giuseppe Di Maggio. L’incontro è servito per dare il benvenuto ufficiale al tecnico e per invitarlo al Palazzo Comunale di Torretta. Un gesto simbolico che rafforza il legame tra la comunità torrettese e il Palermo, in vista della nuova stagione guidata da Inzaghi.

A suggellare l’incontro, un gesto semplice ma ricco di significato: il sindaco Scalici ha donato a Inzaghi una bottiglietta di olio extravergine d’oliva prodotto negli uliveti torrettesi. “Per i Romani – ha spiegato – regalare olio era un augurio di benessere, prosperità e felicità. Oggi, con lo stesso spirito, lo abbiamo offerto a chi è chiamato a guidare una nuova e importante sfida sportiva”.

Una comunità unita attorno ai colori rosanero

Il primo cittadino ha poi rivolto parole d’incoraggiamento all’allenatore: “Buon lavoro Inzaghi, Torretta fa il tifo per te e per il Palermo“. Un segno tangibile di quanto la passione per i colori rosanero superi i confini del capoluogo e coinvolga l’intero territorio circostante.





A chiudere l’incontro, il motto che contraddistingue lo spirito della comunità torrettese, pronunciato con entusiasmo da Scalici: “Ammuttamu semper“. Un messaggio di spinta, energia e vicinanza per una stagione che la città intera spera possa essere ricca di soddisfazioni.

