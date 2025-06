Calciomercato Palermo, Saric in uscita: piace all’Avellino

Il futuro di Dario Šarić sembra essere lontano da Palermo. Il centrocampista bosniaco è rientrato dal prestito al Cesena, dove ha collezionato 23 presenze e realizzato tre reti, una delle quali proprio contro i rosanero. Tuttavia, non rientra nei piani tecnici del nuovo Palermo targato Inzaghi, e una sua cessione appare sempre più probabile.

Secondo quanto riportato da TMW, l’Avellino — appena promosso in Serie B — avrebbe mostrato interesse per il giocatore. Il club irpino punta a costruire una rosa competitiva per centrare la salvezza, e Šarić potrebbe rappresentare un rinforzo prezioso per il centrocampo.

Il Palermo, dal canto suo, vorrebbe inserire Šarić come contropartita nella trattativa per portare Palumbo in rosanero, ma il bosniaco, al momento, non sembra gradire la destinazione. Le prossime ore saranno decisive per capire l’evoluzione di entrambe le operazioni.





LEGGI ANCHE

CALCIOMERCATO LIVE, LA PUNTATA DEL 26 GIUGNO