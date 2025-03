Convenzione Barbera, l’assessore Anello: “Gran bel lavoro, siamo in dirittura d’arrivo”

Parla Alessandro Anello. L’assessore al Comune di Palermo è intervenuto alla Palermo Football Conference e ha parlato del tema convenzione del “Renzo Barbera” dopo le voci delle ultime ore che parlavano di un rallentamento.

“Siamo in dirittura d’arrivo. È da un anno che lavoriamo col profilo basso – afferma Anello -. Insieme al Palermo remiamo nella stessa direzione. Abbiamo fatto un gran bel lavoro. L’idea è stata portata avanti. La convenzione sarà discussa in Consiglio Comunale. Sono certo che questo lavoro fatto gomito a gomito con la società potrà fornire alla città uno stadio che all’avanguardia”.

La convenzione dovrebbe prevedere l’affidamento dell’impianto al City Group per 80 anni. La proprietà del Palermo procederebbe in seguito a lavori di messa in regola e ammodernamento del “Barbera”, che ha messo nel mirino Euro 2032.





LEGGI ANCHE

PALERMO, DIONISI HA LE ORE CONTATE

PALERMO, LE ULTIME SU DIONISI

IL PALERMO E L’ESONERO DI DIONISI