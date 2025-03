Dionisi, ore contate: il Palermo al ‘valzer’ degli allenatori – LE PERCENTUALI

L’esonero di Alessio Dionisi è sempre più vicino, praticamente certo. Il Palermo non ha ancora ufficializzato niente ma la ‘riflessione’ cominciata dopo la sconfitta contro la Cremonese – dunque già tre giorni fa – ha prodotto una conclusione abbastanza unanime: il tempo di Dionisi a Palermo è finito, bisogna ragionare sull’alternativa. E i dirigenti rosanero, ognuno con le proprie competenze e capacità, stanno cercando un nome su cui convergere unanimemente. Alla decisione non sarà certamente estraneo Riccardo Bigon, ‘supervisore’ delle squadre del City Group.

La ‘rosa’ degli allenatori che potrebbero prendere il posto di Dionisi comprende soprattutto tecnici esperti, che già conoscono l’ambiente e in grado di incidere da subito. Mancano otto partite alla fine della regular season, non c’è tanto tempo per affinare chissà quali meccanismi di gioco. Ma bisogna avere la capacità di prendere in mano una situazione delicata dal punto di vista tecnico e ambientale, soprattutto con il buonsenso, un po’ come è avvenuto a Roma con Ranieri, che ha letteralmente svoltato il cammino della squadra giallorossa.

A questo punto della stagione non ci sono più molte scelte: tanti allenatori non potrebbero sedersi per regolamento sulla panchina del Palermo. I nomi in ballo, più o meno, sono quelli che si erano già fatti a gennaio, quando la posizione di Dionisi era critica. Abbiamo ‘giocato’ con le percentuali dei possibili sostituti. Come vedete, la somma fa 95%, lasciamo un 5% a eventuali – e finora poco probabili – new entry, fra queste anche Alberto Aquilani, lo scorso anno allenatore del Pisa.





Aurelio Andreazzoli

Andreazzoli ha iniziato la sua carriera come allenatore nelle serie minori italiane, per poi affermarsi come assistente tecnico alla Roma dal 2005 al 2013. Ha guidato l’Empoli in diverse occasioni, ottenendo la promozione in Serie A nella stagione 2017/18. Nella stagione 2023/24, è tornato sulla panchina dell’Empoli, subentrando a Paolo Zanetti dopo un avvio difficile della squadra. Tuttavia, il 15 gennaio 2024, con la squadra al 19º posto, è stato sostituito da Davide Nicola. Probabilità: 10%.

Giuseppe Iachini

Beppe Iachini, ex centrocampista che ha anche indossato la maglia rosanero, ha intrapreso la carriera da allenatore ottenendo quattro promozioni in Serie A con Chievo, Brescia, Sampdoria e Palermo. Conosciuto per la sua capacità di risollevare squadre in difficoltà, ha allenato numerosi club italiani. La sua ultima esperienza risale alla scorsa stagione, quando, dopo due anni di inattività, si è seduto sulla panchina del Bari per dieci partite ed è stato esonerato ad aprile 2024. Piacerebbe alla piazza. Probabilità: 25%

Fabio Liverani

Liverani, ex centrocampista con un’esperienza anche al Palermo (sia nel settore giovanile che in prima squadra), ha iniziato la carriera da allenatore nel 2013. Ha guidato il Lecce dalla Serie C alla Serie A tra il 2017 e il 2020. Nella stagione 2023/24, dopo una breve parentesi alla guida del Cagliari, è stato nominato allenatore della Salernitana, subentrando a Filippo Inzaghi. Tuttavia, il 19 marzo 2024, con la squadra all’ultimo posto, è stato esonerato e sostituito da Stefano Colantuono. Probabilità: 25%.

Gianni De Biasi

Il suo nome è stato fatto perché è un tecnico esperto, conosce molto bene la piazza per averci giocato, è innamorato di Palermo, di cui ha sempre parlato benissimo, ed è anche amico del d.s. Carlo Osti, con cui ha lavorato in passato. De Biasi però non allena un club italiano dal 2010, quasi una scelta di vita, e ha fatto esperienze all’estero: straordinaria quella alla guida della nazionale albanese, buone performance anche con l’Alaves (Spagna) e Azerbaijan. Difficile che venga chiamato al capezzale del Palermo. Probabilità: 5%.

Davide Ballardini

Ballardini ha una lunga carriera, avendo guidato diverse squadre in Serie A e B. Nel gennaio 2023, ha assunto la guida della Cremonese, ultima in classifica, riuscendo a portarla fino alle semifinali di Coppa Italia e ottenendo la prima vittoria in campionato contro la Roma. Nonostante gli sforzi, la squadra è retrocessa in Serie B. Ballardini ha iniziato la stagione 2023/24 con la Cremonese, ma è stato esonerato il 18 settembre 2023 dopo un avvio deludente. Il primo marzo 2024, ha assunto la guida del Sassuolo (al posto di Dionisi), ma non è riuscito a evitare la retrocessione del club in Serie B. Probabilità: 5%.

Vincenzo Vivarini

Vivarini ha costruito la sua carriera principalmente nelle serie minori italiane. Ha ottenuto la promozione in Serie B con il Teramo nel 2015, anche se successivamente revocata per illecito sportivo. Nella stagione 2022/23, ha guidato il Catanzaro alla promozione in Serie B, vincendo il campionato con un record di 30 vittorie su 38 partite. Nella stagione 2023/24, ha portato il Catanzaro al quindi posto in Serie B, raggiungendo i playoff. Negativa l’ultima esperienza al Frosinone, con l’esonero dopo nove partite. Probabilità 25%.

LEGGI ANCHE

PALERMO, LE ULTIME SU DIONISI

IL PALERMO E L’ESONERO DI DIONISI