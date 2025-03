Messina k.o. col Catania, Banchieri: “Viviamo alla giornata, non possiamo fare nulla”

Il Messina perde ancora e incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, questa volta nel derby siciliano contro il Catania. La situazione per i peloritani si fa sempre più critica. In conferenza stampa è intervenuto l’allenatore Simone Banchieri, che ha parlato della partita e della situazione societaria.

“Abbiamo giocato quasi tutta la gara nella loro metà campo nonostante la qualità del Catania, che ha cercato di sfruttare le ripartenze. Abbiamo giocato mercoledì e loro no e sembrava ne avessimo più noi. Il risultato ci fa arrabbiare, ci dà veramente fastidio perché ci tenevamo per questa gente che ci applaude fino alla fine e apprezza la voglia di salvare il club nonostante i 13 punti che ci sono stati sottratti, senza che la squadra avesse alcuna responsabilità”, afferma.

Il tecnico ha poi parlato del delicato momento a livello societario: “Non abbiamo nessuna garanzia, pensiamo soltanto al campo. I ragazzi sono fantastici e mi emozionano per quanto danno, sono più forti delle assenze e di questa realtà che ci accompagna. Sudano la maglia e sputano sangue. Della società non sappiamo nulla, cerchiamo di isolarci da questo. Ad aprile ci sono delle scadenze, confidiamo nell’aiuto delle Istituzioni. Viviamo alla giornata, non possiamo fare nulla. Sottolineo che con il d.s. Roma siamo in sintonia, anche se ho letto alcune cose incredibili su internet”.





LEGGI ANCHE

PALERMO, PER DIONISI SI DECIDE ENTRO MARTEDì