Palermo Futsal Club, successo in extremis: Gennaro e Nicchia firmano la rimonta

Grande vittoria in extremis da parte del Palermo Futsal Club in casa di un ottimo Oratorio Cosma e Damiano. Risultato finale di 4-5, ad andare in rete Nicchia e Gennaro con due doppiette e Pisani. La formazione di mister Gentile ottiene un importantissimo successo nonostante le grosse assenze all’interno del proprio roster.

Il primo tempo si apre con tanto equilibrio e azioni sia da un lato che dall’altro. A sbloccare la partita ci pensa il giovane Nicchia che approfitta di un filtrante di Gennaro per freddare il portiere avversario. La formazione rosanero flirta con il secondo gol ma sono i padroni di casa a timbrare il cartellino con Giammona. Il numero 10 rossoverde batte Calì in uscita per poi spedire il pallone in rete di testa (e non sarà il primo della serata). L’Oratorio conosce bene il campo e ne approfitta siglando la rete del sorpasso, sempre con Giammona. La prima frazione di gioco si chiude con il tap-in di Pisani che spedisce la palla in rete di testa.

Inizio di seconda frazione di partita in black out per i ragazzi di mister Gentile. Giammona realizza la terza rete, con un Calì decisamente da rivedere. Vivarelli perde un pallone pericoloso con Giacalone che in contropiede sigla la quarta rete. Sul risultato di 4-2, sembra tutto perduto per il Palermo ma la rimonta inizia solamente adesso. L’asse Pisani-Gennaro confeziona la terza rete che accorcia le distanze, con la girata di quest’ultimo. A cinque minuti dalla fine succede l’impensabile: Nicchia, inserito in campo da Gentile, mette la palla in buca d’angolo. Sul risultato di 4-4 la gara si fa viva e aperta a tutti i risultati. All’ultimo giro di orologio Sujon di testa trova l’assist per il tap-in di Gennaro che fa esplodere di gioia il pubblico a tinte rosanero. Triplice fischio e vittoria Palermo con il risultato di 4-5.





Grande successo da parte dei ragazzi del Presidente Pazzaglia che, nonostante le tante assenze, vendono cara la pelle ottenendo questo importantissimo successo in un campo ostico. Prossimo appuntamento previsto per sabato 22 marzo alle ore 17:00 contro il Città di Bisacquino.

