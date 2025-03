Eccellenza, bella reazione dello Sciacca. Galfano: “Adesso proviamo a vincerle tutte”

Lo Sciacca, protagonista nel campionato di Eccellenza girone A, espugna il campo del Marsala e consolida il terzo posto a quota 51 punti, a -10 dal Gela secondo, riscattando la recente eliminazione in Coppa Italia contro il Barletta.

I neroverdi hanno espugnato il campo dei lilibetani per due reti a zero, sbloccando nella prima frazione con Gueye e chiudendo i conti al quarto d’ora della ripresa con Jammeh. Lo Sciacca continua a sperare in un passo falso del Gela per riaprire il discorso play off che ad oggi, visti i 10 punti di distacco dalla seconda, non si giocherebbero.

Al termine del match ha parlato il tecnico neroverde Angelo Galfano: “Non era facile reagire così dopo l’eliminazione dalla Coppa, eravamo stanchi fisicamente e molto delusi psicologicamente. La sconfitta col Barletta è stata pesante da digerire perché in entrambe le gare ce la siamo giocata alla pari, ma non è bastato e siamo stati bravi a rialzarci subito in campionato”.





Galfano parla delle aspettative: “Sicuramente andare avanti in Coppa ci ha causato un dispendio di energie notevoli e ci ha fatto perdere qualche punto in campionato. Adesso possiamo solo provare a vincerle tutte, la prima finale ce la siamo aggiudicata adesso pensiamo alle altre. Non è mai facile battere le squadre di mister Brucculeri, quindi i miei ragazzi meritano tanti applausi anche se all’intervallo li ho rimproverati perché in certe situazioni li ho visti troppo leziosi”.

