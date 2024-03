Corini esonerato? Il quesito torna sul tavolo del City Group

Corini esonerato? La posizione del tecnico è a rischio, anche se nel concitato dopo partita contro il Venezia, con i fischi dei 27 mila che ancora rimbombano nelle orecchie, nessuno dei dirigenti locali fa cenno a questa ipotesi. E del resto, il City ha dimostrato ampiamente di non essere favorevole ai cambi in panchina, a maggior ragione sull’onda emozionale di una sconfitta. Ma non si può non tenere conto di una squadra allo sbando, che dopo avere riacceso i sogni di promozione diretta con un bel filotto è naufragata dal secondo tempo di Cremona in poi.

Di sicuro, le riflessioni del City Group dureranno almeno 24 ore ma a “giocare contro” Corini c’è anche la sosta di campionato prevista per la prossima settimana che potrebbe dare tempo di inserimento a un eventuale nuovo allenatore. Corini aveva resistito già alla crisi d’autunno e la sua posizione è tornata a rischio dopo la sconfitta con il Brescia che ha fatto seguito a quella casalinga con la Ternana.

Dietro una serenità di facciata, si sono rincorse in quei giorni le voci di un “dentro o fuori” deciso dalla gara di Lecco, dove il Palermo ha vinto pur giocando una gara non esaltante. Lo 0 – 3 con il Venezia, netto nel gioco quanto nel risultato, ha fatto naufragare i sogni di una promozione diretta, che alla fine di questa giornata potrebbe essere anche distante 10 punti (se vincerà la Cremonese).

Ora l’obiettivo è il miglior piazzamento possibile nei playoff, che dovrebbero essere quasi certi, a cui questa squadra sta arrivando in condizioni psicofisiche disastrose. La società comincia a sentire la pressione dei tifosi, che già da tempo addebitano a Corini le maggiori responsabilità e deve guardare con occhio attento al futuro. E’ fin troppo chiaro che Corini, se il Palermo dovesse mancare la promozione, non sarebbe l’allenatore per il terzo anno consecutivo. E a questo punto la domanda che ci si pone: è il caso di anticipare i tempi?

Lo stato maggiore del City chiamerà a rapporto i dirigenti locali, il video della partita verrà esaminato attentamente ed entro domenica verrano tirate le conclusioni.

LEGGI ANCHE

PALERMO – VENEZIA 0 – 3, LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

PALERMO – VENEZIA, LA CRONACA DEL MATCH