Brunori: “Fa male, ma siamo dentro i playoff. Anche in C non eravamo favoriti”

“Col Venezia è una sconfitta che fa male. Siamo partiti molto bene, potevamo andare in vantaggio. Dopo aver preso il gol la gara si è messa in salita”. Lo dichiara il capitano del Palermo Matteo Brunori, intervenuto nel post gara per commentare la pesante sconfitta col Venezia.

Il bomber conferma che “a Lecco era mancato un po’ di gioco“, ma non si arrende. “Siamo dentro i playoff. Abbiamo vinto tutti insieme quando siamo saliti in B e non eravamo favoriti. L’unico nostro pensiero è stare concentrati. Con il lavoro quotidiano nulla è perduto”.

“Tutti commettiamo errori, a partire dal sottoscritto – spiega l’attaccante di Macaè -. Siamo una squadra: non possiamo puntare il dito contro nessuno, sarebbe controproducente. In questo periodo c’è qualche inciampo in più ma dobbiamo rimanere uniti. Bisogna cercare di posizionarsi in classifica al meglio possibile”.

“Il Venezia è risultato più pronto e ha preso consapevolezza dopo il gol”. Poi, la contestazione. “Quando si perde è giusto prendersi i fischi. Capiamo la delusione, i tifosi ci tenevamo come noi. Ci sta la frustrazione”.

“Quel secondo tempo di Cremona ha lasciato tante scorie. La vittoria di Lecco, invece, ci ha dato morale e volevamo sfruttare il flusso. Abbiamo dimostrato di poterci rialzare anche in momenti difficili: adesso c’è la sosta e bisogna lavorare”, conclude.

LEGGI ANCHE

LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA