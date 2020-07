Il Ministero della Salute comunica i dati del nuovo bollettino nazionale sull’emergenza Coronavirus in Italia, aggiornati a oggi mercoledì 1 luglio.

I DATI DI OGGI







Attualmente positivi: 15.255 (-308)

Deceduti: 34.788 (+21)

Guariti: 190.717 (+469)



Ricoverati in Terapia Intensiva: 87 (-6)

Tamponi: 5.445.476 (+55.366)

Totale casi: 240.760* (+187)



*La Regione Marche ha comunicato il seguente ricalcolo: n.4 decessi precedentemente segnalati non risultano classificabili come COVID-19 positivi



*La Regione Puglia ha comunicato il seguente ricalcolo: ha eliminato n.1 caso duplicato

