Il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli si presenta in conferenza stampa per informare il paese sull’emergenza Coronavirus, con i dati aggiornati al 30 aprile.

Continua la diminuzione sul fronte degli attuali positivi: 101.551 pazienti (-3106 rispetto a ieri); sono stati registrati 382 morti, ma anche un record di 4.693 dimessi/guariti.

Borrelli ha annunciato: “Come confermano i numeri stiamo per entrare in una nuova fase, per questo motivo la conferenza, che era diventata bisettimanale, non avrà più luogo“.

Sono 6.211 i malati in Lombardia (89 in più rispetto a ieri), 9.563 in Emilia-Romagna (-2.299), 15.493 in Piemonte (-28), 8.147 in Veneto (-222), 5.584 in Toscana (-79), 3.551 in Liguria (-25), 3.210 nelle Marche (-137), 4.468 nel Lazio (-67), 2.773 in Campania (-9), 1.370 nella Provincia di Trento (-93), 2.949 in Puglia (+22), 1.170 in Friuli Venezia Giulia (-57), 2.157 in Sicilia (+12), 1.915 in Abruzzo (-61), 802 nella provincia di Bolzano (-43), 233 in Umbria (-28), 744 in Sardegna (-17), 740 in Calabria (-13), 89 in Valle d’Aosta (-46), 192 in Basilicata (-2), 190 in Molise (-3).

Per quanto riguarda le vittime, sono 13.772 in Lombardia (+93), 3.551 in Emilia-Romagna (+39), 3.066 in Piemonte (+63), 1.459 in Veneto (+22), 842 in Toscana (+15), 1.167 in Liguria (+15), 906 nelle Marche (+7), 441 nel Lazio (+10), 359 in Campania (+0), 418 nella provincia di Trento (+2), 415 in Puglia (+5), 289 in Friuli Venezia Giulia (+4), 235 in Sicilia (+3), 320 in Abruzzo (+5), 275 nella provincia di Bolzano (+1), 67 in Umbria (+1), 116 in Sardegna (+0), 86 in Calabria (+0), 137 in Valle d’Aosta (+0), 25 in Basilicata (+0), 21 in Molise (+0).

• Attualmente positivi: 101.551 (–3.106)

• Deceduti: 27.967 (+285, +1,0%)

• Dimessi/Guariti: 75.945 (+4.693, +6,6%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.694 (-101, -5,6%)

• Tamponi: 1.979.217 (+68.456)

Totale casi: 205.463 (+1.872, +0,9%)

