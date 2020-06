Il Dipartimento della Protezione Civile comunica i dati riguardanti l’emergenza Coronavirus, aggiornati a giovedì 4 giugno.







Ecco il quadro:

• Attualmente positivi: 38.429 (-868)

• Deceduti: 33.689 (+88, +0,3%)

• Dimessi/Guariti: 161.895 (+957, +0,6%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 338 (-15, -4,2%)

• Tamponi: 4.049.544 (+49.953)

Totale casi: 234.013 (+177, +0,1%)

Questo il dato degli attuali “positivi” per regione: 20.224 in Lombardia, 4.556 in Piemonte, 2.688 in Emilia-Romagna, 1.319 in Veneto, 883 in Toscana, 394 in Liguria, 2.754 nel Lazio, 1.303 nelle Marche, 830 in Campania, 967 in Puglia, 207 nella Provincia autonoma di Trento, 879 in Sicilia, 213 in Friuli Venezia Giulia, 704 in Abruzzo, 112 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 108 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 102 in Calabria, 125 in Molise e 20 in Basilicata.

