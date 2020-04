Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha dato in conferenza stampa gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e il bollettino nazionale del 6 aprile.

Il numero dei positivi attuali sale a 93.187 (+1.941 rispetto a ieri), mentre nelle ultime 24 ore si sono registrati 636 morti e 1022 dimessi/guariti. Per il secondo giorno consecutivo si riduce il numero di pazienti in terapia intensiva: il totale è 3.898 (-79rispetto a ieri).

Borrelli ha annunciato: “E’ stato istituito un fondo da Diego Della Valle, che la Protezione Civile ha prontamente condiviso, per le famiglie rimaste orfane di parenti impegnati tra le forze sanitarie, che sono decedute durante l’emergenza”. Poi aggiunge: “Ricordiamo l’anniversario del terremoto dell’Aquila”.

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 28.469 i malati in Lombardia (345 in più rispetto a ieri), 13.051 in Emilia-Romagna (+214), 9.722 in Veneto (+313), 10.545 in Piemonte (+368), 3,706 nelle Marche (+128), 5.301 in Toscana (+116), 3.117 in Liguria (+24), 3.300 nel Lazio (+114), 2.698 in Campania (+77), 1.396 in Friuli Venezia Giulia (+33), 1.838 in Trentino (+43), 1.260 in provincia di Bolzano (+34), 2.115 in Puglia (+93), 1.815 in Sicilia (+41), 1.425 in Abruzzo (+5), 872 in Umbria (-26), 567 in Valle d’Aosta (-9), 819 in Sardegna (+4), 722 in Calabria (+16), 187 in Molise (+0), 262 in Basilicata (+8). Quanto alle vittime, se ne registrano 9.202 in Lombardia (+297), 2.108 in Emilia-Romagna (+57), 662 in Veneto (+31), 1.251 in Piemonte (+83), 612 nelle Marche (+13), 350 in Toscana (+25), 595 in Liguria (+39), 204 in Campania (+15), 229 nel Lazio (+10), 158 in Friuli Venezia Giulia (+4), 195 in Puglia (+13), 164 in provincia di Bolzano (+6), 123 in Sicilia (+7), 169 in Abruzzo (+11), 44 in Umbria (+1), 96 in Valle d’Aosta (+5), 230 in Trentino (+13), 58 in Calabria (+2), 47 in Sardegna (+4), 13 in Molise (+0), 13 in Basilicata (+0). I tamponi complessivi sono 721.732, dei quali oltre 373mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

ECCO I DATI

• Casi attuali: 93.187 (+1.941, +2,1%)

• Deceduti: 16.523 (+636, +4%)

• Dimessi/Guariti: 22.837 (+1.022, +4,7%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.898 (-79, -2%)

Totale casi: 132.547 (+3.599, +2,8%)

