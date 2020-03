Salgono a quattro le vittime in Sicilia. E’ morta (in provincia di Enna) una signora di 80 anni di Agira, all’ospedale di Leonforte. La vittima è stata sottoposta al tampone in seguito al decesso: lì è arrivata la conferma della positività.

Sono state attivate tutte le procedure necessarie per la quarantena dei familiari e per rintracciare tutti coloro con cui la donna possa aver avuto contatto.







