Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, giovedì 2 dicembre 2021, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI

Attuali positivi: 12.560 (-77)

Deceduti: 7.218 (+4)

Dimessi/guariti: 305.848 (+748)

Ricoverati totali: 351 (/)

Ricoverati in terapia intensiva: 44 (+1)

Totale casi: 325.626 (+662)

Tamponi: 7.490.587 (+32.711)

Nota: La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 13 sono relativi a giorni precedenti al 25/11/21. I decessi riportati oggi sono avvenuti: n. 2 il 30/11/21 – n. 1 il 28/11/21 – n. 1 il 14/11/21.

I DATI NAZIONALI

• Attualmente positivi: 208.871

• Deceduti: 134.003 (+72)

• Dimessi/Guariti: 4.717.556 (+7.650)

• Ricoverati: 5.996 (+62)

• di cui in Terapia Intensiva: 698 (+12)

• Tamponi: 120.584.972 (+679.462)

Totale casi: 5.060.430 (+16.806, +0,33%)

