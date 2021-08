MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi lunedì 9 agosto, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI:

Attuali positivi: 14.939 (+862)

Deceduti: 6.088 (+2)

Dimessi/guariti: 228.534 (+59)

–

Ricoverati totali: 494 (+22)

Ricoverati in terapia intensiva: 52 (-2)

–

Totale casi: 249.561 (+923)

Tamponi: 5.398.676 (+17.356)

DATI NAZIONALI

Attuali positivi: 114.855 (+2.589)

Deceduti: 128.242 (+22)

Dimessi/Guariti: 4.157.520 (+1.589)

Totale casi: 4.400.617 (+4.200)

Tamponi: (+102.864)

LEGGI ANCHE

I DATI DI IERI