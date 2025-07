CorSport – “Il Palermo adesso blinda il jolly Segre”

Energia positiva e attaccamento alla maglia rappresentano solo una parte del valore di Jacopo Segre (28). La sua duttilità costituisce infatti un elemento fondamentale che giustifica la sua permanenza a Palermo, nonostante le numerose richieste ricevute.

Nel modulo 3-4-2-1 di Inzaghi, il centrocampista torinese può essere impiegato sia come interno che sulla trequarti, caratteristica che lo rende meno vulnerabile alle voci di mercato e all’interesse di club come Cremonese e Monza. Segre, determinato a riscattare una stagione al di sotto delle aspettative anche dal punto di vista personale, è prezioso per Inzaghi grazie alla sua capacità di adattarsi a più ruoli.

Qualora prevalesse l’impiego di Segre come trequartista, il Palermo valuterebbe l’acquisizione sul mercato di un ulteriore rinforzo per completare la linea mediana. Lo riporta il Corriere dello Sport.