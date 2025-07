GdS – “Palermo, il Bari su Nikolaou. Appuah resta al Valenciennes”

Il Palermo ha concluso due operazioni rilevanti: Augello e Palumbo, per le quali si attende solamente l’annuncio ufficiale. È il punto sul mercato contenuto nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia.

Sul fronte delle cessioni, il club è impegnato nella gestione dei profili che non rientrano più nei piani tecnici. Di Mariano è seguito con interesse dal Bari, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti. I pugliesi stanno valutando anche il centrale greco Nikolaou. Sul difensore si erano interessate anche AEK Atene e Olympiacos, ma attualmente i “galletti” sembrano in vantaggio, pronti a presentare un’offerta con contratto biennale.

Per quanto riguarda Insigne, l’esterno d’attacco è monitorato da Avellino e Pescara. In attesa di sviluppi concreti, il calciatore continua ad allenarsi individualmente in città; recentemente ha condiviso una foto sui social insieme al capitano rosanero Brunori.





Corona resta invece nel mirino di Reggiana e Juve Stabia: entrambe le società individuano nel centravanti classe 2004 il profilo ideale per potenziare il reparto offensivo. Infine, è stato definito il prolungamento del prestito di Appuah al Valenciennes. Il giovane esterno offensivo continuerà la sua esperienza in Francia con la maglia della squadra militante in terza divisione, dove nella scorsa metà stagione ha già collezionato 13 presenze e 3 reti.