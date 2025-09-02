CorSport – “Palermo, nome nuovo per la porta: attenzionato Pisseri, ex Catania”

Il mercato del Palermo non si è concluso l’1 settembre. I rosanero stanno ancora cercando un rinforzo in porta e uno in difesa e vorrebbero attingere dal mercato degli svincolati. Per tesserare un giocatore senza contratto, infatti, c’è tempo fino al 22 dicembre.

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, c’è un nome nuovo per la porta. Il Palermo starebbe attenzionando Matteo Pisseri, portiere classe 1991 al momento svincolato dopo l’esperienza al Cesena. Su di lui ci sarebbe anche il pressing del Frosinone.

Pisseri è reduce da due stagioni col Cesena. In Serie C era titolare, mentre l’anno scorso ha fatto il secondo, scendendo in campo per undici partite in B. La sua esperienza più significativa è stata al Catania: in rossazzurro ha messo a referto 127 presenze tra il 2016 e il 2020.





