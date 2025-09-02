GdS – “Palermo, Brunori non riesce a decollare. Filippi: “Serve tempo”

Matteo Brunori non è stato particolarmente brillante nelle prime gare ufficiali. Il numero 9 si è trovato speso senza una posizione ben definita in campo, secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia.

Il suo posto sarebbe la trequarti, ma in questo modo il capitano fatica ad arrivare in area. Lontano dalla porta, troppo isolato quando c’è da scaricare la palla, incapace di saltare l’uomo e non sempre pronto ad approfittare di giocate favorevoli: bisogna trovare la chiave per fare rendere Brunori al meglio.

Sul tema si è espresso Giacomo Filippi, allenatore che conosce bene Brunori. “La posizione in cui gioca non lo aiuta sotto il punto di vista realizzativo – dice in un’intervista per Salvatore Orifici – . Inzaghi è talmente bravo che sa già come trovare una soluzione. Il Palermo è partito bene, la partenza fa ben sperare”.





