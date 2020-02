Tentazione tridente “over”. Riparte da qui il Corriere dello Sport edizione Sicilia, che fa il punto della situazione in casa Palermo, riportando le parole in conferenza stampa di Pergolizzi ma anche le sue “tentazioni” in ottica formazione.

CITTANOVESE – PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Salvatore Geraci scrive: “La tentazione è forte. E se questo non fosse il campionato dei quattro under obbligatori, domani, contro una Cittanovese che, in casa, ha fatto i suoi migliori risultati e battuto perfino il Savoia, Pergolizzi non ci penserebbe un attimo ad impiegare, per la prima volta, tre attaccanti over: Ficarrotta, Sforzini e Floriano. Idea affascinante ma quanto possibile? E’ la sfida adatta per un giro di valzer del genere?”.

Per realizzarla infatti bisognerebbe schierare il “2001” Fallani al posto di Pelagotti e anche ieri (in ogni caso) Pergolizzi ha parlato di “50% di possibilità ciascuno” per Felici e Silipo in attacco. Per il resto occhio alle condizioni di Crivello e Peretti e un’altra partita da protagonista per Sforzini. E Ficarrotta chiede strada: “Si è svegliato. Ben venga il Ficarrotta di domenica scorsa”.

