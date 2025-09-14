Cosenza - Catania in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C ​​

Tutto pronto per una delle sfide più attese della giornata di Serie C 2025/2026: Cosenza – Catania, in programma domenica 14 settembre allo stadio “Vito Marulla” di Cosenza. Una partita dal sapore di derby del Sud, che attirerà l’attenzione di tifosi e appassionati da tutta Italia. Ecco dove vedere Cosenza – Catania in chiaro e in diretta streaming, con tutti i dettagli su canali, orario e piattaforme disponibili 📡.

📺 Cosenza – Catania in chiaro: dove vederla gratis in TV

La buona notizia per i tifosi siciliani è che il match sarà trasmesso in chiaro gratuitamente su Telecolor, canale 11 del digitale terrestre in Sicilia.

Una grande occasione per seguire Cosenza – Catania gratis in diretta tv, senza bisogno di abbonamenti pay.

✅ Canale gratuito in chiaro: Telecolor (canale 11 DTT – Sicilia)

📡 Diretta tv su Sky Sport

Per il pubblico nazionale e per chi desidera una copertura professionale, la gara sarà trasmessa anche in diretta su Sky Sport, al canale 253, con telecronaca e approfondimenti.





📺 Canale Sky Sport (253)

🎙️ Sky è il broadcaster ufficiale della Serie C 2025/26

💻 Cosenza – Catania in streaming: tutte le opzioni online

Chi vuole seguire il match in streaming potrà farlo attraverso:

📱 Sky Go – per gli abbonati Sky, disponibile su smartphone, tablet e PC

🌐 NOW – la piattaforma streaming di Sky, anche con pass giornalieri

🔴 Telecolor live streaming – disponibile sul sito ufficiale o su piattaforme digitali locali (verificare disponibilità regionale)

🕒 Cosenza – Catania: data, orario, stadio

Ecco tutte le informazioni utili per non perdere la partita:

📆 Data : domenica 14 settembre 2025

🕒 Orario calcio d’inizio : ore 15:00

🏟️ Stadio: “Vito Marulla”, Cosenza