Trapani – Casertana in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
Torna il grande calcio della Serie C 2025/2026 con una sfida dal sapore intenso: Trapani – Casertana, match valido per la giornata di campionato in programma domenica 14 settembre allo stadio “Provinciale” di Trapani. Scopri subito dove vedere Trapani – Casertana in diretta TV e streaming, con tutti i dettagli su canali, orario e piattaforme disponibili 📡.
📺 Trapani – Casertana in diretta tv: su quale canale
Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport, emittente che detiene i diritti ufficiali della Serie C per la stagione 2025/2026. Gli abbonati potranno seguire la partita con telecronaca professionale e immagini in HD.
✅ Canale TV: Sky Sport (canale 253)
🗓️ Data: domenica 14 settembre 2025
🕢 Orario calcio d’inizio: ore 17:30
🏟️ Stadio: Provinciale, Trapani
💻 Trapani – Casertana in streaming: tutte le opzioni online
Per chi desidera guardare Trapani – Casertana in streaming, ci sono diverse soluzioni ufficiali:
📱 Sky Go – disponibile per tutti gli abbonati Sky su smartphone, tablet e PC
🌐 NOW – il servizio di streaming on demand di Sky, attivabile anche con pass sport giornalieri o mensili
👉 In questo modo puoi seguire la Serie C ovunque ti trovi, in mobilità e senza perdere un minuto di gioco.