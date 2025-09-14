Athletic Palermo - Vigor Lamezia, c'è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming / Serie D ​​

Il Girone I di torna protagonista: c’è Athletic Palermo – Vigor Lamezia, in programma domenica 14 settembre 2025 allo Stadio “Velodromo Paolo Borsellino” di Palermo. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del calcio dilettantistico del Sud Italia.

La buona notizia? La partita sarà trasmessa in diretta e gratuitamente in chiaro 📡!

Scopri di seguito dove vedere Athletic Palermo – Vigor Lamezia in TV e streaming, l’orario del match e tutti i dettagli utili per seguire la sfida live.





📺 Athletic Palermo – Vigor Lamezia in chiaro: dove vedere la diretta

Per tutti i tifosi e gli appassionati di Serie D, ci sarà la possibilità di seguire Athletic Palermo – Vigor Lamezia in diretta streaming gratuita.

👉 La partita sarà trasmessa in chiaro sul canale YouTube ufficiale dell’Athletic Palermo, accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a internet.

✅ Diretta streaming gratuita

📍 Dove : YouTube – Athletic Club Palermo

💻 Disponibile su: smartphone, tablet, PC, smart TV

🕒 Quando si gioca Athletic Palermo – Vigor Lamezia

📆 Data : Domenica 14 settembre 2025

🕓 Orario calcio d’inizio : ore 16:00

🏟️ Stadio: “Velodromo Paolo Borsellino”, Palermo